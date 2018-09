Millionen für Abfindungen Kaufhof-Karstadt-Fusion: Der Geheim-Plan von Benko

Seit Juni schon sprechen die HBC und Karstadt-Eigner Benko über eine mögliche Fusion der Kaufhausketten. Erschwert wurde diese durch die wirtschaftliche Lage beider Unternehmen. Trotz erster Sanierungserfolge ist Karstadt noch nicht über den Berg. Seit HBC Kaufhof vor drei Jahren übernommen hat, macht die Warenhauskette steigende Verluste in Millionenhöhe – und steht offenbar am Rande der Insolvenz. "Der Blick in die Bücher war der Blick in den Abgrund", sagte ein Wirtschaftsexperte zur "BamS". Es gibt Zweifel, ob Kaufhof bis Ende des Jahres überlebt hätte, heißt es.