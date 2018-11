Millers Tochter ertrank im Juni Sarah Connor postet rührende Zeilen an Morgan Miller

Dann wandte sich die 38-Jährige noch direkt an die trauernde Mutter: "Vielen Dank, Morgan Miller, dass du uns in deinen Schmerz einbeziehst und damit verhinderst, dass andere Kinder ertrinken", so Connor. "Viele Eltern, die ich kenne, sind in der Nähe von Wasser bewusster und vorsichtiger, weil du Emmys Geschichte geteilt hast", versucht die mitfühlende Künstlerin dem tragischen Unfalltod des kleinen Mädchens und dem offenen Umgang der Eltern damit wenigstens einen Funken Sinn abzugewinnen. "Du [Morgan] hast mein Herz tief berührt und Emmy wird nun für immer Teil meiner Melodien sein", schloss sie ihre Gänsehautzeilen.