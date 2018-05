Generell befürwortet der Bund Naturschutz in Bayern (BN) Projekte wie dieses. "Das Projekt an sich ist hervorragend und wichtig für die Tiere und Pflanzen", sagte BN-Flächenexperte Tom Konopka. Das Verfahren, dass Ausgleichsmaßnahmen für bauliche Eingriffe in die Natur in bereits bestehenden Naturschutzgebieten umgesetzt werden, kritisieren die Umweltschützer dagegen. "Das ärgert uns maßlos."

Das sei Betrug an der Natur. Denn neue Flächen würden dadurch nicht wirklich geschaffen, "sondern das Naturschutzgebiet wird sozusagen doppelt belegt". Die Stadt Aschaffenburg bezeichnet das Engagement der Bahn hingegen als "Glücksfall". Andernfalls hätten viele Gebäude nicht abgerissen und Flächen auf dem einstigen Militärgelände nicht entsiegelt werden können, sagte Marc Busse, der Leiter des Aschaffenburger Amtes für Umweltschutz.

Lesen Sie hier: Igel steckt in Einwegbecher fest - Polizei eilt zu Hilfe