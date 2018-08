Umut und Johannes duellieren sich

Johannes Haller (30) und Umut Kekilli (34) mussten am späten Abend live zur Challenge um das Wohnrecht in der Villa antreten. In einem Hindernis-Parcours mussten die beiden Duellanten eine Mischung aus Kraft, Geschicklichkeit und Schnelligkeit an den Tag legen, um mit der schnellsten Zeit durch zu kommen. Etwas überraschend toppte Johannes die Zeit des Ex-Fussballprofis um starke 11 Sekunden. Insgesamt brauchte er 55 Sekunden und durfte somit bei seinem neuen Freund Alphonso Williams (56) in der Villa bleiben.