Preisboom in München hält weiter an

Auch in München halte der Preisboom mit einem Plus von 61 Prozent weiter an. Inzwischen liege der Mietpreis dort bei 17,90 Euro pro Quadratmeter im Median und führe 2018 weiter die Preisskala an. "Aber nicht nur die Miete erreicht dort einen Spitzenwert – auch der Anteil leerstehender Immobilien ist niedriger als in allen anderen untersuchten Städten und geht auf die 0 Prozent zu. Der Mietmarkt in München ist somit nicht nur am teuersten, er ist praktisch auch leergefegt", heißt es.