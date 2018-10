Wie geht er vor?

Üblicherweise kauft er eine Immobilie und verschickt an die Mieter Modernisierungsankündigungen, in denen auch enorme Mieterhöhungen angekündigt werden. Das kann auch das Doppelte oder Dreifache der Miete sein. Das versetzt viele schon in Angst. Parallel bietet er Abfindungen an. Wer nicht freiwillig auszieht – mit den Summen kommt man ja in München nicht weit –, muss oft jahrelang auf einer Baustelle leben und wird, wo es geht, rausgeklagt. Wir beraten Senioren, die seit Jahren in Lärm und Dreck leben. Immer wieder ziehen sich die Bauarbeiten, ohne dass wir beweisen könnten, dass da eine Absicht dahintersteht. Das macht die Mieter mürbe, der psychische Stress macht viele fertig. Ist eine Wohnung frei, quartiert Beck oft vorübergehend WGs ein, und auch dort wird um jeden Euro gefeilscht. Da werden Reparaturen nicht gemacht, da werden Kautionen nicht zurückgezahlt – auch wenn es rechtlich ganz offensichtlich unzulässig ist.