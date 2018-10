Miesbach - Am Mittwoch hat der Prozess um den als Amigo-Affäre bekannt gewordenen Skandal in Miesbach begonnen. Der ehemalige CSU-Landrat Jakob Kreidl und der frühere Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee, Georg Bromme, sowie zwei weitere Angeklagte müssen sich nun vor Gericht verantworten. Es geht um kostspielige Reisen, teure Geschenke und dubiose Spenden - die Angeklagten hätten in zahlreichen Fällen zu ihrem eigenen Vorteil gehandelt.