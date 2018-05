Michael Schulte trifft ESC-Gewinner Promi-Bild des Tages

Salvador Sobral (28, "Amar pelos Dois") hat im vergangenen Jahr das geschafft, wovon Michael Schulte (28, "You Let Me Walk Alone") wohl schon lange träumt. Er hat den Eurovision Song Contest 2017 gewonnen. Doch am heutigen Samstagabend könnte dieser Traum auch für Schulte in Erfüllung gehen. Ob er sich dazu bei dem Vorjahressieger wohl ein paar Tipps geholt hat? Auf seinem neuesten Instagram-Bild posiert der Lockenkopf zumindest mit Sobral im Backstagebereich.