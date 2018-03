Für die Südamerikaner, bei denen auch der Leverkusener Charles Aranguiz zu überzeugen wusste, trafen Bayern-Star Vidal (22.) und Debütant Marcos Bolados (90.). Ola Toivonen (23.) war für Italien-Bezwinger Schweden erfolgreich. Emil Forsberg vom Vizemeister RB Leipzig musste bei den Hausherren in der 77. Minute mit leichten Muskelproblemen ausgewechselt werden, gab anschließend aber Entwarnung: "Es war eine reine Vorsichtsmaßnahme."

Deutscher WM-Gegner: Dämpfer für Südkorea

Ebenso wie Schweden musste auch Südkorea nach fünf Spielen ohne Niederlage einen Dämpfer hinnehmen. "Wir hatten einige Schwierigkeiten, aber auch Phasen, in denen wir es gut gemacht haben. Wir können aus dem Spiel einiges lernen", resümierte Nationaltrainer Tae-Yong Shin.

Im Windsor Park hatte der kurz zuvor eingewechselte Paul Smyth in seinem ersten A-Länderspiel für die Nordiren in der 86. Minute den Siegtreffer erzielt. Chang-Hoon Kwon (7.) hatte die Gäste in der siebten Minute in Führung geschossen, ehe 13 Minuten später Min-Jae Kim ein Eigentor zum Ausgleich für die Nordiren unterlief.

Der ehemalige Bundesligaprofi Heung-Min Son von Tottenham Hotspur zählte bei den Südkoreaner zu den stärksten Akteuren, der frühere Leverkusener vergab allerdings auch hochkarätige Chancen. "Daran muss er arbeiten, das muss besser werden", forderte Shin. Am besten schon am Dienstag beim nächsten Test in Polen.

