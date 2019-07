Methode ist bei Stars beliebt Abnehmen: Armin Rohde setzt auf Intervallfasten

Schauspieler Armin Rohde (64, "Nachtschicht") will sein Gewicht reduzieren und setzt dabei auf Intervallfasten, wie er der "Bild"-Zeitung verriet. "Ich esse 16 Stunden am Tag nichts", sagte er dem Blatt. Zudem macht der 64-Jährige Sport: "Ich war gerade einen Monat auf Mauritius zum Drehen. Da war ich jeden Morgen im Pool. Manchmal bin ich noch vor dem Frühstück 112 Bahnen geschwommen." Zu Hause bestehe sein Sportprogramm aus 15 Minuten am Rudergerät und 50 Minuten auf dem Laufband, so Rohde.