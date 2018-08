Lindau - Nach einem blutigen Familiendrama in Lindau am Bodensee muss eine 27 Jahre alte Frau in die Psychiatrie. Sie soll ihre 85 Jahre alte Großmutter am Freitagabend erstochen und ihre Mutter schwer verletzt haben. Nach Angaben der Polizei wurde am Samstag ein Unterbringungsbefehl erlassen, die Frau wurde in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.