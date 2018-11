Hier können Münchner träumen

In der Halle A2 sind Wohnstile in Häusern umgesetzt und natürlich steht dort auch ein Münchner Haus, in dem das Interior-Design-Duo von Raumgestöber viel Platz für Jungdesigner geschaffen hat. Nachbarn sind das Hansezimmer und die Berliner Zweiraumwohnung.