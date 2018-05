Der Nationalspieler lobte Weltmeister-Kollege Mertesacker für den offenen Umgang mit dem Thema. "Ich finde es gut, dass Per sich getraut hat, so offen über den Druck im Fußball zu sprechen. Ich kann nachvollziehen, was er gesagt hat, was er gefühlt hat", sagte Hummels, der sich derzeit mit der Nationalmannschaft in Eppan/Südtirol auf die WM in Russland vorbereitet.