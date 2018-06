Memoji, AR und mehr... WWDC 2018: Das hat Apples iOS 12 zu bieten

Besonders für Eltern dürfte die neue "Screen Time"-Funktion interessant sein. Mit dieser kann man überprüfen - und einschränken - wie viel Zeit man mit einzelnen Apps oder App-Gruppen verbringt. Eltern können so beispielsweise über Family Sharing überprüfen, wie viel Zeit ihre Kids in die Apps und Webseiten von Instagram und Co. stecken. Außerdem können Zeiten festgelegt werden, in denen die entsprechenden Apps nicht benutzt werden können - beispielsweise beim Abendbrot oder in der Nacht. Mit einer neuen Datenschutzfunktion im Safari-Browser können zudem unter anderem "Gefällt mir"- oder "Teilen"-Buttons bei Facebook deaktiviert werden. iOS 12 und die folgenden Updates sollen allesamt ab Herbst kostenlos erhältlich sein.

Weitere Neuerungen

Das neue tvOS 12 für Apple TV erhält nicht nur Dolby-Atmos-Unterstützung, auch die "Zero-Sign-On"-Funktion verspricht ungetrübten TV-Spaß. Apple TV soll das Breitbandnetzwerk des Users erkennen und diesen automatisch bei allen unterstützten Video-Apps anmelden, die über dessen Kabelabo verfügbar sind. Damit entfällt die nervige Eingabe von Zugangsdaten komplett.

Das Desktopbetriebssystem macOS Mojave bietet unter anderem einen komplett neuen Mac App Store. Ein Re-Design mit neuem Look soll schicker aussehen und unter anderem mit redaktionellen Inhalten das Finden neuer Programme erleichtern. Ein neuer Dark Mode bietet ein abgedunkeltes Farbschema und "Stacks" stapelt Dateien je nach Typ automatisch in Gruppen, was die Übersichtlichkeit für Nutzer deutlich verbessern soll. Wie bei iOS 12 wird es auch hier neue Privatsphäre-Optionen wie das Blockieren von Social-Media-Buttons geben.

Für die Apple Watch stand watchOS 5 auf dem Programm. Bei der Smartwatch steht weiterhin Fitness im Vordergrund. Mit Freunden wird man unter anderem an Aktivitätswettbewerben teilnehmen können. Eine automatische Erkennung weist je nach Workout auf das richtige Training hin, zu dem dann auch Yoga und Wandern hinzukommt. Mit einer Uhr-zu-Uhr-Verbindung kann die Apple Watch dank "Walkie-Talkie" wie ein ebensolches benutzt werden und eine neue Podcast-Unterstützung ermöglicht das direkte Streamen von Inhalten über die Uhr. Außerdem können beispielsweise auch Hörbücher über Audible und Co. mit der Apple Watch synchronisiert werden.