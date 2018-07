Memoiren einer Hollywood-Größe Es ist soweit: Will Smith geht unter die Autoren

Vom Hollywood-Star zum Buch-Autoren, diesen Schritt möchte scheinbar nun auch Will Smith (49, "Das Streben nach Glück") wagen. Auf Instagram gab der Schauspieler bekannt, dass er an seinem ersten Schreibprojekt arbeitet. "Ich habe Jahre um Jahre voller Dinge, die ich erzählen möchte, und ich werde endlich ein Buch für euch schreiben", kündigte er in einem kurzen Video-Clip auf Instagram an. Alleine stellt er sich dieser Herausforderung aber nicht.