Mit den unmittelbaren Konsequenzen der Corona-Pandemie wurde der FC Memmingen spätestens in dieser Woche konfrontiert. Wie der Verein am Freitag offiziell bekanntgab, hat sich ein nicht namentlich genannter Spieler mit dem Virus angesteckt. Daraufhin wurden sämtliche Spieler sowie Trainer- und Betreuerstab - insgesamt rund 50 Personen - in häusliche Quarantäne geschickt.