Melania geht es "sehr gut" Sorge um Melania: Donald Trump gibt Entwarnung

Die Nachricht, dass sich Melania Trump (48) völlig überraschend in ein Krankenhaus begeben musste, um sich dort an den Nieren operieren zu lassen, hat nicht nur die USA geschockt. Seither rätselt die Welt, ob die First Lady unter Umständen schwer erkrankt sein könnte. US-Präsident Donald Trump (71, "Great Again") hat nun jedoch via Twitter Entwarnung gegeben und erklärt, dass seine Frau bald schon wieder an seiner Seite sein werde: "Unserer großartigen First Lady geht es richtig gut. Sie wird das Krankenhaus in zwei bis drei Tagen verlassen. Vielen Dank für so viel Liebe und Unterstützung", schrieb Trump seinen rund 52 Millionen Followern.