Gegenüber der "Bild" erklärte der 65-jährige CSU-Politiker, dass die Bayern-Spieler beim Empfang im Rathaus - also vor dem öffentlichen Teil auf dem Balkon - auf ihn gewirkt hätten, als ob der Empfang für sie nur eine Last und keine Freude sei. Dies sei auch keine aktuelle Entwicklung, sondern schon in den letzten Jahren so gewesen.