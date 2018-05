So oder so: Die Festivitäten beginnen 13 Uhr mit einer "Warm-Up-Party" mit Bernhard "Fleischi" Fleischmann von "Bayern 3". Die Mannschaft selbst fliegt um 12 Uhr in berlin los und soll dann gegen 14.30 Uhr am Münchner Rathaus eintreffen. Der Weg dorthin wird auf jeden Fall unspektakulär, denn einen Autokorso durch die Innenstadt gibt es heuer nicht. Und nach dem Eintreffen im Rathaus steht zunächst einmal der obligatorische Empfang durch OB Reiter an.