Meinung geändert Jetzt will Meghan Markles Vater sie doch zum Altar führen

Es will einfach keine Ruhe einkehren. Wenige Tage vor der Hochzeit von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) - am 19. Mai - sorgt die Familie der Braut fast stündlich für neue Schlagzeilen. Allen voran Meghans Vater Thomas Markle (73). Nach seiner Absage, seine Tochter an den Altar zu führen, macht er nun offenbar wieder eine Kehrtwende. Wie die US-Website "TMZ" berichtet, hat es sich Markle nun doch wieder anders überlegt. Dem Hin- und Her liegt eine Geschichte zugrunde, die in einer Seifenoper nicht besser hätte erzählt werden können.