"Mein Vater hat nicht geholfen" So hart war Steve Jobs zu seiner Tochter Lisa

Der Tod von Steve Jobs (1955-2011) ist nun fast sieben Jahre her. Bis heute gilt das Apple-Mastermind geradezu als legendärer Unternehmer und Visionär. Über die Jahre hinweg tauchten aber auch immer wieder Geschichten auf, die ihn in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen. Am 4. September werden mit "Small Fry" nun die Memoiren von Lisa Brennan-Jobs (40) veröffentlicht, der ältesten Tochter des Apple-Gründers. In ersten Auszügen, die die Zeitschrift "Vanity Fair" veröffentlicht hat, verliert sie nur wenige gute Worte über ihren verstorbenen Vater.