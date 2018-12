München - Ihre Hand zittert, Tränen steigen ihr in die Augen, als sie vor der Verhandlung im Flur des Justizpalastes die Fotos von Anni-Vienna auf dem Handy raussucht. Susanne K. (56) geht das Drama um ihren Hund immer noch sehr nahe. Anni-Vienna litt unter einer Hüftdysplasie, hinkte daher mit einem Hinterlauf. In ihrem Heimatort empfahl der Tierarzt, der die Leonberger-Hündin geröntgt hatte, der Halterin einen Kollegen in München.