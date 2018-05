"Mein Name ist Somebody" Terence Hill kommt nach Deutschland!

Endlich kehrt der verlorene Sohn wieder nach Deutschland zurück! Kult-Schauspieler Terence Hill (79, "Lucky Luke") wird vom 20. bis zum 26. August seinen neuesten Film "Mein Name ist Somebody - Zwei Fäuste kehren zurück" hierzulande persönlich präsentieren. Los geht es am 20. August in Dresden. Im Rahmen der dortigen Filmnächte direkt am Elbufer. Der Kartenvorverkauf hierzu hat bereits begonnen.