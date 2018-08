"Mein Herz ist gebrochen" Rose McGowan: Sie distanziert sich von Asia Argento

Nach Harvey Weinstein (66) ist es DER Skandal in Hollywood. Asia Argento (42, "The Heart Is Deceitful Above All Things") soll 2013 den damals noch minderjährigen Jimmy Bennett (22, "Hostage - Entführt") in einem Hotelzimmer sexuell missbraucht haben. Ein schwerer Vorwurf, der vor allem einen üblen Beigeschmack hat, weil die italienische Schauspielerin zusammen mit Rose McGowan (44) die #MeToo-Bewegung anführte. Beide Frauen gaben an, von Film-Mogul Harvey Weinstein vergewaltigt worden zu sein.