"Mein Haus steht nicht mehr" Feuer-Drama: Diese US-Stars haben ihre Häuser verloren

Der Dank an die Feuerwehr ist groß

Unterdessen scheint das Haus von Kim Kardashian West (37) und ihrer Familie verschont geblieben zu sein. Auf Twitter schrieb sie nach der Evakuierung: "Ich habe gehört, dass die Flammen unser Haus auf unserem Anwesen in den Hidden Hills erreicht haben, aber sie weichen jetzt zurück und haben im Moment aufgehört. Es scheint nicht so, als würde es noch schlimmer werden. Ich bete nur, dass der Wind günstig steht. Gott ist gut. Ich bete einfach, dass alle in Sicherheit sind." Außerdem bedankte sie sich bei den Einsatzkräften: "Ich liebe euch Feuerwehrmänner und danke euch für alles, was ihr tut, um uns in Sicherheit zu bringen!"