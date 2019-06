Mein Blind Date mit dem Leben, ... TV-Tipps am Montag

In "Mein Blind Date mit dem Leben" (Sat.1) arbeitet Kostja Ullmann als Fast-Blinder in einem Luxushotel. Arnold Schwarzenegger führt in "True Lies" (kabel eins) ein gefährliches Doppelleben. In "Entführt in Louisiana" (ZDF) jagt eine Mutter auf eigene Faust die Entführer ihres Sohnes.