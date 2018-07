"Mein Bauch braucht noch seine Zeit" Cathy Hummels: Ein Bikinibild sorgt für Wirbel

Wie so oft in den sozialen Medien gab es aber auch kritische Stimmen zu dem Post: Es könne "keine große Überwindung sein", einen "solch schönen Bauch zu zeigen und empfinde es als einen Hohn für die vielen vielen Frauen (ob Mama oder nicht), deren Bauch nicht so aussieht", schreibt beispielsweise ein User. Andere werfen der 30-Jährigen vor, nur auf Aufmerksamkeit aus zu sein.