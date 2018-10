"Mein Baby bekommt ein Baby" Ein Baby für Herzogin Meghan: Papa Thomas Markle bricht sein Schweigen

"Liebe, Freude und Glück"

Thomas Markle habe die freudige Nachricht aus dem Radio erfahren, wie er im Interview mit der "Mail on Sunday" erzählt. Er sei gerade im Auto, auf dem Weg über die Grenze gewesen, als die Ankündigung im Radio lief. "Das Erste woran ich dachte, war, wie ich Meghan vor 37 Jahren als Neugeborene in meinen Armen gehalten habe", erinnert sich Markle. "Ich dachte: 'Mein Baby bekommt ein Baby'. Ich war sehr stolz in diesem Moment", erzählt der 74-Jährige weiter.