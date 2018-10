Alex Timossi Andersson (17) – Profi-Debüt in Schweden

Der Rechtsaußenstürmer kam im Sommer aus Helsingborg. Sein Profidebüt gab er mit bereits 16 Jahren für Helsingborg IF im Pokal und in der zweiten schwedischen Liga.

Andersson spielt momentan in der U19 des deutschen Rekordmeisters und steht ebenfalls im Youth-League-Kader.

Batista Meier (17) – Auf den Spuren von Gnabry

Auch der Linksaußen spielt für die A-Junioren. Meier kam im Sommer 2016 aus Kaiserslautern nach München - für eine stolze Ablöse von 400.000 Euro! Seitz beobachtet den Youngster genau, zog ihn zwei Mal in den Regionalliga-Kader hoch. Einmal wurde er eingewechselt.

Mit der B-Jugend (U17) gewann er 2017 die Junioren-Bundesliga, seit der U15 durchläuft er sämtliche Jugendmannschaften des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Woo-yeong Jeong (19) – Einer wie Robben

Ganze 700.000 Euro kostete der variable Außenstürmer in der Wintertransferperiode. In seiner Heimat Südkorea gilt er als Riesentalent, in der Regionalliga Bayern schoss er sechs Tore in 13 Einsätzen. Seine Stärke: Woo zieht gerne vom Flügel ins Zentrum – wie man es auch von Arjen Robben kennt.

Seitz zur AZ: "Er ist ein Spieler, der für den Gegner sehr unangenehme, flinke Bewegungen hat. Dazu ist er im Kopf unheimlich schnell, beidfüßig stark und sehr, sehr zielstrebig. Immer wenn er den Ball hat, sieht er das Tor vor sich."

Christian Früchtl (18) – Auf dem Weg zum Top-Keeper

Christian Früchtl ist bei den Bayern schon länger dritter Torwart. Als sich vergangene Saison Manuel Neuer verletzte, gelang ihm der Durchbruch jedoch noch nicht, weil Routinier Tom Starke reaktiviert wurde. Er trainiert jedoch stets mit den Profis, Spielpraxis holt er sich in der U23.

Viele Experten sehen im Junioren-Nationaltorwart einen potenziellen Topstar.

Josip Stanisic (18) – Kapitän der A-Jugend

Der Innenverteidiger ist Kapitän der A-Jugend. Schon letzte Saison war er Stammspieler der U19, fehlte in der Junioren-Bundesliga nur sechs Mal. Begeistern konnte Stanisic auch den DFB, sowie den kroatischen Verband HNS. Beide bemühten sich um seine Dienste - Deutschland gewann.

Joshua Zirkzee (17) – Ein Torjäger erster Güte

Der niederländische Mittelstürmer kam im Sommer 2017 von Feyenoord Rotterdam in die B-Jugend der Bayern. Für Furore sorgte er im U17-Bundesliga-Finale gegen Dortmund, als er wegen Tätlichkeit vom Platz gestellt wurde. Im selben Jahr konnte er mit 16 Toren und neun Vorlagen in 19 Junioren-Bundesligaspielen überzeugen.

Zirkzee hat eine feine Technik, die er in der Saisonvorbereitung im Trainingslager den Profis unter Beweis stellen durfte. In dieser Saison traf er in der U19-Bundesliga und im Juniorenpokal bereits vier Mal in fünf Spielen. Sie alle sind Kandidaten für das Hoeneß-Versprechen.

