Der 76-malige Nationalspieler Tevez, Spitzname Apache, wuchs in härteren Verhältnissen in einem Vorort von Buenos Aires auf. Sein Bruder Juan Alberto Martinez sitzt in Bouwer eine 16-jährige Haftstrafe ab, nachdem er 2010 an einem bewaffneten Überfall auf einen gepanzerten Lkw beteiligt gewesen war.