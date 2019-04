Neuried - Nach dem Raubüberfall vom 5. April in einer Bankfiliale an an der Forstenrieder Straße in München-Neuried fahndet die Polizei noch immer nach dem mutmaßlichen Täter. Am Donnerstag veröffentlichten die Beamten weitere Fotos des Tatverdächtigen. Der bislang Unbekannte hatte mehrere tausend Euro erbeutet und war danach vom Tatort geflüchtet.