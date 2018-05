München - Ganz Deutschland spricht über Hunde und gefühlt häufen sich die Vorfälle. In Hannover biss Kampfhund Chico Anfang April Herrchen und Frauchen tot, im südhessischen Bad König wurde wenige Wochen später ein Säugling Opfer einer tödlichen Bissattacke des Familienhundes und am vergangenen Wochenende verletzte ein wildgewordener Rottweiler am Münchner Hauptbahnhof fünf Menschen.