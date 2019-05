Bayern-Trainer Niko Kovac hofft indes, sowohl Ribéry als auch Arjen Robben noch viele Einsatzminuten geben zu können, bevor ihre Zeit beim FC Bayern endet. "Sie sind wohlauf, sie sind gesund und motiviert. Sie wissen, was sie erwartet. Wenn das letzte Spiel kommt, werden sie sehen, was das für Emotionen mit sich bringt", sagte Kovac bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Hannover 96 am Samstag (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker).