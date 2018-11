Coman selbst will nichts überstürzen bei der Rückkehr. "Ich muss schauen, wie mein Fuß reagiert", sagte er kürzlich. Die Verletzung, die er ähnlich schon in der Vorsaison erlitten hatte, sei "mental schwer zu verarbeiten", gewesen: "I think it’s normal to have a little bit Angst", erklärte er weiter. Ängstlich wirkt er nun aber nicht mehr – eher angriffslustig. "Sieben Punkte sind nichts", sagte er zum Rückstand auf Dortmund: "Es ist noch eine lange Zeit. Wir werden es schaffen." Die Meisterschaft soll es sein für Coman. Und im Sommer steht dann der große Umbruch an.

"Wir haben eine sehr gute Mannschaft", sagte Coman: "Aber es stimmt: Sie ist ein bisschen in die Jahre gekommen." Man müsse "natürlich über neue Spieler nachdenken". Er und Davies sind zwei wichtige Kandidaten bei der bayerischen Verjüngungskur.