Mehr Rüsche geht nicht Fashion-Fauxpas oder typisch Lady Gaga?

Vor ihrem Tonstudio in New York wurde die 32-Jährige nun in einem Look abgelichtet, der für einige eher nach gerupftem Küken statt nach ausgefallenem Fashiontrend aussehen mag. Lady Gaga trug ein XXL-Hemd in hellgelb, das sie zum Kleid umgewandelt hatte. Das Hemd war mit Plissee-Falten und Rüschen im viktorianischen Stil gehalten - doch für Lady Gaga reicht "normal" nicht aus: Die riesigen Rüschen reichten weit über die Brust hinaus und wurden bis über die Schultern, den Halsausschnitt und die Oberarme fortgeführt.