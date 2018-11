Mehr Nahverkehr für alle Zonen statt Ringe: Das neue MVV Tarifsystem

München - Diesmal also wirklich: Am Freitag haben die Stadt München und die Landräte des MVV die große Reform des Verkehrsverbunds beschlossen – genauer gesagt: seiner Tarife. Sind die Zeiten des Dschungels aus Zonen und Ringen, die kaum ein Einheimischer je verinnerlicht hat, also wirklich bald vorbei? Keine ratlosen Touristen mehr vor Fahrkartenautomaten? Es schaut ganz gut aus.