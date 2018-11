"Mehr Liebe als je zuvor" Jeff Goldblum: Kein Kinderwunsch - und dann kam Emilie...

US-Filmstar und Jazzpianist Jeff Goldblum (66) ist seit 2014 in dritter Ehe mit der kanadischen Tänzerin Emilie Livingston (35) verheiratet. "Und am Tag zuvor hatte Emilie mir gesagt, dass sie schwanger ist. Unsere Hochzeit war magisch, romantisch, wunderschön", erinnert er sich im Interview mit der "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Gemeinsam haben sie inzwischen die beiden Söhne Charlie (3) und River (1). "Das ist großartig. Ich fühle mehr Liebe als je zuvor in meinem Leben, zu meinen Kindern, zu meiner Frau", schwärmt er.