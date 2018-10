Der neue 3er wird noch komfortabler

Außerdem setzen die Bayern auf ein deutliches Plus an Komfort, Nobel-Ambiente und Individualisierung durch umfassend erweiterte Serienausstattung und innovative Optionen. Mit an Bord: ein neugestaltetes Sport-Lederlenkrad mit Multifunktionstasten sowie ein neues Tastenfeld für Lichtfunktionen. Umgestaltet sind unter anderem der Gangwahlschalter und das umliegende Bedienfeld auf der Mittelkonsole mit iDrive Controller, Start-/Stopp-Knopf sowie Fahrerlebnisschalter-Tasten und der jetzt elektrisch betriebenen Parkbremse.