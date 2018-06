"Mehr ist mehr"? Meghan Trainor im überladenen Einteiler

Das Kleidungsstück war mit langen Puffärmeln versehen, die an den Ellenbogen in engen Kreppstoff verliefen, bevor sie zum Saum trompetenförmig über die Hände fielen. Die weiten Hosenbeine, die bis zum Boden reichten, setzten zwar am Bund die schlanke Taille der Sängerin in Szene, ließen ihre Beine aber besonders kräftig wirken. Auch das tiefe Dekolleté und zwei große Cut-Outs am Bauch konnten dem Look keinen Glamour verleihen. Der Stoff, der an Armen und Beinen zu viel war, fehlte an der Bauchpartie.