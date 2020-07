Es müssten als nur "zwei, drei Prozent" der Gesamterträge des Profifußballs in der Dritten Liga ankommen. Ein Problem sei zudem, dass die Diskussion um die Nachwuchsförderung, eine mögliche Verschärfung der U23-Regel (die vier U23-Spieler im Kader vorschreibt) in der Öffentlichkeit und den Medien zu wenig Aufmerksamkeit finden, obwohl vielen Drittligaklubs ohne zusätzliche Einkünfte Insolvenzen drohen: "Wenn der Hund von Jupp Heynckes einen Schnupfen hatte, kommt das auf die erste Seite – und wenn ein Drittligist vor die Hunde geht, interessiert es keinen und steht in der Randspalte." Ob die Fußball-Bosse Schwabl erhören?