Mehr freiwillige Helfer Münchner Sicherheitswacht soll deutlich verstärkt werden

München - "Die Sicherheitswacht braucht Verstärkung", sagt Polizeivizepräsident Werner Feiler. Bei neun Polizeiinspektionen gibt es sie bereits. Detlef Bräuer, und Josef Eckmann sind beispielsweise in Neuperlach unterwegs. Die beiden sollen in ihrem Bereich Verstärkung kriegen, aber auch in allen anderen Stadtvierteln sollen künftig Freiwillige für die Sicherheitswacht Streife gehen.