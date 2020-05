Mehr Energie am Schreibtisch So nutzen Sie die Mittagspause im Homeoffice sinnvoll

Fettige Gerichte vermeiden

Das Essen sollte beim Arbeiten keineswegs zu kurz kommen. Denn wer Hunger hat, ist meistens gereizt und weniger leistungsfähig, auch Heißhungerattacken können die Folge sein. Das Mittagessen lässt sich meistens gut in eine Pause integrieren. Wer jedoch reichlich Energie tanken will, sollte fettige Gerichte vermeiden. Die machen träge und sorgen für ein Völlegefühl. Ein frischer Salat mit kleinen Snacks wie etwa Knäckebrot mit Hummus als Beilage ist das ideale Essen für die Mittagszeit. Kommt zwischendurch dennoch ein Hungergefühl auf, eignen sich Nüsse und Trockenobst zum Naschen.

Ein Power-Nap kann Wunder bewirken

Power-Napping ist nichts weiter als ein kurzer Schlaf am Tag. Idealerweise sollte der nicht länger als 20 Minuten dauern. Warum also nicht in der Pause vom Homeoffice machen? Das sorgt für mehr Leistungsfähigkeit am Schreibtisch. In den eigenen vier Wänden lässt es sich außerdem viel besser schlafen. Wer einen sonnigen Balkon hat, legt den Power-Nap dort ein und bekommt so zusätzlich eine Extraportion Vitamin D.

Auch kleine Pausen können helfen

Wenn die Konzentration nachlässt, können auch kleine Pausen helfen. Schon der Gang zur Toilette oder Kaffeemaschine kann vom täglichen Stress ablenken - und Abwechslung in die Routine bringen. Wenn gedrückte Stimmung herrscht, kann das Lieblingslied auf voller Lautstärke wieder für gute Laune sorgen. Wer stattdessen frische Luft braucht, genießt Espresso, Kaffee, Tee und Co. auf dem Balkon, im Garten oder dem Innenhof.