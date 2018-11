München - S-Bahn, U-Bahn, Tram, Bus, Leihradl, Routen, Handy-parken, Car-Sharing – für all das gibt es oft gleich mehrere Apps in München. Zu viel Chaos findet die Rathaus-CSU. "Wer in München von A nach B will, braucht momentan unzählige Apps, um einen Überblick über die verschiedenen Verkehrsmittel zu erlangen", sagt Stadträtin Dorothea Wiepcke. Dies sei weder benutzerfreundlich noch zeitgemäß.