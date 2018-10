Mehr Coaches und ein Comeback "The Voice Kids": Das ändert sich alles bei der Castingshow

Zuwachs für die "The Voice Kids"-Familie: In der Musikshow wird es 2019 viele Neuerungen geben. Zum ersten Mal werden vier Coach-Teams gegeneinander antreten. Da Lena Meyer-Landrut (27, "Satelitte") ihr Comeback auf dem roten Stuhl feiert, wird es auch zum ersten Mal zwei Frauen-Teams geben. Die Eurovision-Song-Contest-Gewinnerin kehrt drei Jahre nach ihrem "The Voice Kids"-Sieg zurück.