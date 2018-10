Mehr als nur Stoff Luxus 2.0: Wann ist Mode eigentlich Haute Couture?

Chanel, Gucci, Armani, Dior - sie alle gehörten und gehören noch zu den größten Modeschöpfern aller Zeiten. Die Kleidung aus ihren Ateliers gilt als das Höchste, was die Schneiderkunst zu bieten hat. Die High-Fashion-Shows in London, Mailand, Paris und New York sprechen für sich. Doch nicht jede aufwendige und teure Kreation ist gleich Haute Couture.