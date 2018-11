München - Am Dienstagmorgen hat die Polizei eine Wohnung in Berg am Laim durchsucht. Die Beamten rückten in den frühen Morgenstunden an der Wohnung eines Pärchens an, das bereits im Rahmen von Ermittlungen wegen Betäubungsmitteln aufgefallen war. Der 54-jährige Münchner und seine 52 Jahre alte Lebensgefährtin sollen laut Polizei bereits in der Vergangenheit nahe der Wohnung mit Drogen gedealt haben.