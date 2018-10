Mehr als eine Million pro Folge Jennifer Aniston und Co.: Diese Stars haben das fürstlichste Gehalt

Dicht auf den Fersen seien den drei Hollywood-Stars allerdings Norman Reedus (49) und Elisabeth Moss (36). Für ihre Performance in "The Walking Dead" und "The Handmaid's Tale" erhalten die beiden pro Folge eine Million US-Dollar. Im Vergleich dazu erscheinen die 600.000 US-Dollar pro Episode, die Julia Roberts (51) für "Homecoming" kassieren soll, fast etwas wenig. Kollege Steve Carrell (56) erhalte die gleiche Summe für seine noch unbenannte Show, die im kommenden Jahr für Apple produziert wird.