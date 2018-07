Mehr als eine Million Angebote So holen Sie beim Amazon Prime Day das meiste heraus

Doch Prime-Mitglieder können auch schon vor dem 16. Juli sparen. Schon im Vorfeld des großen Shopping-Tages bietet Amazon exklusive Probe-Deals für einige der hauseigenen Dienste. Während kostenloser Premium-Versand und Prime Video ohnehin in der herkömmlichen Mitgliedschaft enthalten sind, kostet Amazon Music beispielsweise extra. Der Musik-Streamingservice, der mehr als 50 Millionen Songs bietet, kann derzeit ganze vier Monate für nur 99 Cent getestet werden. Sonst kostet der Dienst 7,99 Euro pro Monat!

Was ist beliebt?

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Produkte beliebt sind, hat Amazon zudem veröffentlicht, welche Artikel im vergangenen Jahr besonders absatzstark waren. So sei der hauseigene smarte Lautsprecher Echo Dot ein weltweiter Bestseller gewesen. In Frankreich waren zudem PlayStation-Plus-Mitgliedschaften besonders beliebt, in den USA fanden DNA-Tests zur Ahnenforschung reißenden Absatz, die Italiener kauften Kaffee, in China war ein Seepferdchen-Plüschtier der Renner, auf der Insel rissen sich alle um eine elektrische Zahnbürste und in Deutschland war ein Trinkwassersprudler das absolute Must-have.