Mehr als drei Millionen Likes Michelle Obama postet Hochzeitsfoto: Gigantischer Erfolg!

Ex-First-Lady Michelle Obama (54) postet seit Mitte Mai regelmäßig Fotos von früher. Erst eines, bei dem sich auf dem Schoss ihrer Mutter sitzt, dann eines mit ihrem Vater und eines aus Uni-Zeiten. Doch was sie jetzt veröffentlicht hat, schießt den Vogel ab: Auf ihrem Instagram-Account ist ein Foto von der Hochzeit mit Barack Obama (56) zu sehen. Es zeigt eine Szene, in der sie auf einem Stuhl sitzt und er vor ihr kniend ein blaues Strumpfband an ihrem Knöchel bearbeitet.