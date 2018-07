Mehr als Ananas, Kokos und Rum Drei ideale Rezepte zum Piña Colada Day

Was wäre ein Sommer ohne Cocktails? Vor allem die Piña Colada darf auf keiner Party fehlen. Der Drink ist so beliebt, dass am heutigen 10. Juli sogar der "National Piña Colada Day" gefeiert wird! Doch von dem cremigen Cocktail, der lediglich aus Ananassaft, Kokosnuss-Creme und Rum besteht, lassen sich ausgefallene Rezepte abwandeln. Hier ein paar Ideen.